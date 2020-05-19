МИД ФРГ: Берлин не получал сообщений от США по «Северному потоку-2»

https://static.news.ru/photo/07bd9912-99d2-11ea-a1ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Берлин не получал от представительства Соединённых Штатов Америки в ФРГ предостережений по поводу прибытия российского трубоукладчика в Германию для завершения прокладки газовой магистрали «Северный поток-2», рассказал глава МИД РФ европейской страны Хайко Маас.

По его словам, данную тему дипломаты США и ФРГ в последнее время не обсуждали во время переговоров, пишет РИА Новости.

Лично я не получал предостережений из американского посольства в Берлине. Сюда не поступало (сообщений), по крайней мере, мне не известно об этом, — рассказал Маас.

Принятые в декабре 2019 года санкции США в полной мере коснутся «Газпрома», если строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено. С таким заявлением выступил сенатор от штата Техас Тед Круз.

Он отметил, что американское правительство уже одобрило санкции по газопроводу, в формулировках которых не предусматривается возможностей для трактовок или исключений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участия в решении германского регулятора не освобождать трубопровод «Северный поток — 2» от положений по обновленной Газовой директиве ЕК не принимала. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии.