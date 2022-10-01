МИД Дании вызвал посла России из-за приема в ее состав новых регионов

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин был вызван в Министерство иностранных дел Дании, сообщает ведомство. Это произошло в связи с вхождением в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Министр иностранных дел страны Йеппе Кофод назвал безумной попытку России присоединить новые территории.

Так называемые «референдумы» на востоке Украины не имеют никакой легитимности, являются нарушением международного права и всех ценностей, за которые мы выступаем. Дания никогда не согласится с попыткой России изменить границы Украины с помощью военной силы, — сказал он.

Эта позиция должна быть для Кремля абсолютно ясной, подчеркнул Кофод.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин никогда не признает результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России. Он назвал плебисциты нарушением международного права со стороны Москвы, отметив, что Эстония продолжит поддерживать Украину в конфликте.

Отказалась принять решение ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России в том числе Турция. Этот шаг Анкара посчитала «аннексией» со стороны Москвы. По словам представителей турецкого МИД, страна не признала присоединение Крыма в 2014 году и намерена оставаться на своих позициях.