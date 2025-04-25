Международный валютный фонд назвал дату окончания украинского конфликта Международный валютный фонд: конфликт на Украине завершится в 2025 году

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ВС РФ

Украинский конфликт может завершиться уже в этом году, говорится в прогнозе Международного валютного фонда, который был заложен в апрельском отчете World Economic Outlook. По данным аналитиков, на сегодняшний день население Украины составляет 32,9 млн человек. Специалисты полагают, что урегулирование конфликта приведет к частичному возвращению беженцев.

Ожидается, что в 2026 году численность населения страны может увеличиться до 33,4 млн человек, а в 2027–2029-м — до 34 млн. В МВФ подчеркнули, что на момент начала специальной военной операции население Украины составляло 41 млн человек.

Ранее агентство Reuters опубликовало финальный проект, предложенный США по урегулированию конфликта на Украине. Прежде всего документ предусматривает снятие санкций с России, а также признание Крыма «де-юре российской территорией». Кроме того, Вашингтон предложил признать ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области «де-факто под контролем Москвы». Еще одно положение в документе — прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что прочный мир на Украине возможен только при его президентстве. По мнению хозяина Белого дома, никакой другой президент США не сможет урегулировать украинский конфликт и избежать его повторного возникновения.