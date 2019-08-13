https://static.news.ru/photo/d8f22552-bde6-11e9-82df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель считает неправильным закрывать границу Германии, чтобы не допустить наплыва мигрантов и беженцев в Европу.

На встрече с читателями газеты «Остзее — цайтунг» в городе Штральзунд Меркель сообщила, что споры вокруг приёма беженцев не утихают и будут сопровождать её в течение всей политической карьеры.

Несмотря на это, я всегда буду говорить, что было правильным то, что мы помогли в чрезвычайной гуманитарной ситуации, — цитирует ТАСС федерального канцлера.

По словам Меркель, было бы бесчеловечным запретить мигрантам въезжать в ЕС, в том числе через границу Германии.

Ранее News.ru писал, что с 2015 года в Германию прибыло более миллиона беженцев, и большую часть из них составили сирийцы. Такая ситуация создала политические разногласия в стране и сократила число сторонников Меркель.

Ряд стран выступил против открытия границ для мигрантов. Позднее Еврокомиссия подала иски в отношении Польши, Венгрии и Чехии за невыполнение обязательств по миграционной политике.