https://static.news.ru/photo/06afa402-be9a-11e9-b48e-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель снова села во время исполнения гимна страны.

Инцидент произошёл во время её встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передаёт RTL . Политик вернулась из отпуска два дня назад.

Ранее News.ru сообщал, что внезапные приступы дрожи у Меркель свидетельствуют о наличии ортостатического тремора. Болезнь очень редкая, но не опасна для жизни. Кроме того, существуют препараты, помогающие эффективно контролировать недуг, рассказал глава клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке.

Канцлер заявила о возможности исполнять обязанности канцлера, несмотря на проблемы со здоровьем. Политик выразила надежду, что после ухода в отставку у неё начнётся «совсем другая жизнь». Она добавила, что её полномочия заканчиваются в 2021 году.