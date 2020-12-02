Меркель предупредила о возможном продлении карантина в ФРГ

https://static.news.ru/photo/e6892ffa-e274-11e9-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa

Карантинные меры на территории Германии могут сохраниться, если ситуация с распространением коронавируса не будет существенно улучшена, заявила канцлер страны Ангела Меркель.

Мы ещё в ноябре сказали, что решения будут действовать, если ничего существенно не изменится. Сегодня мы ещё раз это согласовали, — сказала она после совещания с руководителями регионов государства.

По её словам, если ситуация с заражением продолжит развиваться в нынешних темпах, они проведут новую встречу 4 января, а регионы продлят ограничения до 10 января, передаёт ТАСС.

Мы далеки от показателя 50 [инфицированных на 100 тысяч жителей] в большинстве федеральных земель. Мы должны сократить контакты. Вирус не позволит себя обмануть, он с нами, — подчеркнула она.

Глава Баварии Маркус Зедер добавил, что ситуация с пандемией нисколько не улучшилась. Он будет приветствовать продление ограничений.

С 2 ноября в Германии действует карантинный режим. Не работают точки общепита, еду разрешено продавать только навынос. Прекратили обслуживать клиентов тату-салоны, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В общественных местах разрешено встречаться представителям не более двух домохозяйств. В отелях можно останавливаться только в случаях острой необходимости. При этом в отличие от весеннего карантина разрешена работа детских садов, школ, парикмахерских и магазинов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Берлина намерены временно размещать в пустующих отелях людей, заражённых COVID-19 либо имевших близкий контакт с заразившимся.