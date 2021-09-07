Меркель поспорила с оппозицией на выступлении в бундестаге

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей последней речи перед бундестагом текущего созыва поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета, из-за чего выслушала неодобрительные выкрики со стороны оппозиции. Несколько раз депутаты пытались прервать её выступление. Трансляция ведётся на сайте бундестага.

В ходе выступления Меркель заявила, что ей «не всё равно, как будет выглядеть следующее правительство».

Либо это будет правительство с социал-демократами и «зелёными», которое принимает во внимание поддержку левых или как минимум не исключает такое развитие событий, — сказала она.

После этого недовольные представители оппозиции начали возмущаться и пытались сорвать выступление Меркель.

В правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который на умеренных и центристских позициях поведёт нас в будущее, — ответила канцлер оппозиционным политикам.

После этого Меркель перебили ещё раз. Тогда она ответила более эмоционально, заявив, что уже 30 лет является депутатом бундестага и не знает, где ещё можно обсуждать этот вопрос, как в не «в сердце» немецкой демократии.

Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press Ангела Меркель Michael Kappeler/Global Look Press

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября, при этом Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. На этом посту она находилась с 2005 года.