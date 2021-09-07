Меркель поспорила с оппозицией на выступлении в бундестаге
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:04, 07 сентября 2021
Ангела МеркельФото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей последней речи перед бундестагом текущего созыва поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета, из-за чего выслушала неодобрительные выкрики со стороны оппозиции. Несколько раз депутаты пытались прервать её выступление. Трансляция ведётся на сайте бундестага.
В ходе выступления Меркель заявила, что ей «не всё равно, как будет выглядеть следующее правительство».
Либо это будет правительство с социал-демократами и «зелёными», которое принимает во внимание поддержку левых или как минимум не исключает такое развитие событий, — сказала она.
После этого недовольные представители оппозиции начали возмущаться и пытались сорвать выступление Меркель.
В правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который на умеренных и центристских позициях поведёт нас в будущее, — ответила канцлер оппозиционным политикам.
После этого Меркель перебили ещё раз. Тогда она ответила более эмоционально, заявив, что уже 30 лет является депутатом бундестага и не знает, где ещё можно обсуждать этот вопрос, как в не «в сердце» немецкой демократии.
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Ангела Меркель
Michael Kappeler/Global Look Press
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября, при этом Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. На этом посту она находилась с 2005 года.
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