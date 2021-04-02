Берлину посоветовали купить «Спутник V» напрямую у Москвы

https://static.news.ru/photo/b5674310-9396-11eb-aaf4-96000091f725_660.jpg Фото: Carol Smiljan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca вызвали у немцев тревогу, поэтому основную надежду они сейчас возлагают на сотрудничество с Россией и поставки вакцины «Спутник V». При этом правительству Германии советуют контактировать по этому вопросу напрямую с РФ, а не через Брюссель.

Большую надежду вселяет то, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон собираются наладить с Россией сотрудничество в сфере вакцинации. Во второй половине года «Спутник V» может оказать решающую помощь в сокращении дефицита вакцин и компенсации возможных проблем с поставкой AstraZeneca, — написал журналист Николаус Долль в издании Die Welt.

Он подчеркнул, что Меркель при этом ни в коем случае нельзя «передавать штурвал» Брюсселю, нужно отказаться от идеи коллективной закупки препаратов и не устанавливать «сжатые сроки, руководствуясь политическими мотивами».

Как писал NEWS.ru, в Китае будет произведено более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». К соглашению пришли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания TopRidge Pharma. Китайская компания сможет продавать вакцины в материковой части Китая, в Гонконге, Тайване и Макао. Этот объём вакцины позволит обеспечить прививками более 50 млн человек. Планируется, что российский фонд и китайская компания продолжат своё сотрудничество по продвижению вакцины.

РФПИ также заключил соглашение о производстве «Спутника V» в Индии. Запланированный объём — до 200 млн доз препарата в год. Передача технологий будет завершена в II квартале 2021 года, после чего развернётся полномасштабное коммерческое производство.