Меркель рассказала, где будет жить после отставки

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла слухи о переезде в Гамбург после сложения полномочий. Она намерена продолжать жить в Берлине и в расположенном неподалёку Уккермарке. По словам главы правительства Германии, ей не хватает Балтийского моря, сообщает DPA.

Заявление о дальнейшем месте своего проживания после осенней отставки политик сделала на острове Рюген. В настоящий момент Меркель проводит прощальный тур по региону, являющемуся её избирательным округом. Глава правительства ФРГ также рассказала, что часть времени будет проводить в историческом регионе на северо-востоке Германии.

Отсюда недалеко до моего бывшего избирательного округа по прекрасной [трассе] A20, — приводит слова Меркель агентство DPA.

26 сентября в ФРГ пройдут выборы в парламент. Победившая политическая партия сможет сформировать правительство. Лидер её партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Несколько лет назад Меркель заявила о том, что нынешний её срок станет последним и она не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС. На своём посту Меркель находится с 2005 года.

До этого она выступила с последней речью перед бундестагом, рассказав о борьбе с изменением климата, терроризмом и киберпреступностью.

Предположения о переезде в Гамбург появились не на пустом месте. В этом городе Меркель родилась. Правда, в том же году семья переехала в небольшой городок Квитцов в ГДР. Позже они поселились в городе Темплин под Берлином.