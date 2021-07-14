МЭР оценило последствия ввода углеродного налога в ЕС для России

Меры Евросоюза по углеродному регулированию затронут поставки из России железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на $7,6 млрд в год. Об этом заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников, слова которого опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что когда механизм полностью заработает , то вышеперечисленные материалы можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов углекислого газа, которые образовались при их производстве. Названная сумма является объёмом экспорта товаров, которые попадут под регулирование за 2020 год.

В МЭР отметили, что Евросоюз ввёл углеродный налог с целью уравнять продукцию, произведенную в ЕС, где выбросы углекислого газа на производстве минимизируются, и импортируемую из третьих стран, где выбросы высоки. Всё это позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения.

Ранее сообщалось, что с 2035 года в Евросоюзе могут запретить выпуск автомобилей на традиционном топливе, если степень их выбросов будет выше нулевого значения. Также Еврокомиссией были предложены новые нормы по размещению заправок и зарядных станций. По новым правилам водородные колонки должны располагаться каждые 150 км, а для электромобилей через каждые 60 км.