Мэр Львова поддержал главу Черкасс в скандале с ослаблением карантина

https://static.news.ru/photo/431e0aac-8d3c-11ea-92a1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Садовой Фото: Львівська міська рада/facebook.com

Мэр украинского Львова Андрей Садовой поддержал главу Черкасс Анатолия Бондаренко, который разрешил предпринимателям работать, несмотря на карантин.

Правительство должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантина. Такое предложение Львов отправил в кабмин ещё в среду. Надо прекратить любые преследования мэра Черкасс, — заявил Садовой.

По его словам, Бондаренко выразил мнение общества. Главу Черкасс также поддержал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, карантин не должен применяться избирательно.

В Черкассах с 1 мая работают магазины, мастерские, рынки, летние площадки ресторанов, несмотря на действие в стране общенационального карантина. Полиция возбудила уголовное дело из-за решения местных властей ослабить карантин в городе. Бондаренко проходит по нему свидетелем.

NEWS.ru писал, что предприниматели в Киеве устроили акцию протеста с требованиями к правительству снять некоторые ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Также они выступают за мораторий на проверки микробизнеса и просят защиты от недобросовестных чиновников.

За прошедшие сутки в стране выявили 502 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 11 913 человек.