Мэр Кривого Рога сообщил о разрушении объекта энергетической инфраструктуры

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в Telegram-канале о разрушении объекта энергоинфраструктуры. По его словам, без электричества остались ряд населенных пунктов и часть города.

Вследствие разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги <...> без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге, — написал глава администрации.

Последний раз воздушная тревога в регионе объявлялась 18 октября около 22:15.

Сейчас украинские власти сообщают о воздушное тревоге в Полтавской и Черниговской областях. Телеканал «Суспільне» сообщил о воздушное тревоге в Харьковской области.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о двух попаданиях в объект энергообеспечения в Житомире. Позднее мэр города сообщил об отключении электро- и водоснабжения.