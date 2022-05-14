Мэр Донецка рассказал, что город с утра находится под огнём ВСУ

Последствия обстрела в Донецке / Фото Валентин Спринчак/ТАСС

Донецк с самого утра находится под огнём украинских военных, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. В результате обстрела площади Победы получила ранения женщина 1952 года рождения, её доставили в больницу.

В Петровском районе зафиксировано прямое попадание в супермаркет «Изюм», спровоцировавшее возгорание здания. Также повреждено остекление окон в домах 31 и 35а, — сказал Кулемзин.

Кроме того, в результате обстрела по улице Щипачёва загорелись складские помещения супермаркета «Изюм».

Ранее в ДНР заявили, что обстрел украинскими войсками Донецка привёл к повреждению телевышки Министерства связи республики. Также сообщается, что утром 12 мая был обстрелян Петровский район. Было выпущено по меньшей мере четыре снаряда калибра 122 мм.

До этого в ДНР обвинили украинские войска в обстреле населённого пункта Матвеевка, в результате чего загорелась нефтебаза. Тогда, согласно отчёту СЦКК, в результате инцидента погиб человек.