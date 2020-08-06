Мэр Днепра назвал воровство неотделимой чертой менталитета украинцев

https://static.news.ru/photo/46133566-d7fb-11ea-9378-fa163e074e61_660.jpg Борис Филатов Фото: Дніпровська міська рада/facebook.com

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал борьбу с коррупцией на Украине. Политик также заявил о неотделимой черте украинского менталитета — воровстве.

По словам Филатова, СБУ занимается расследованием хищения соли и нарушениями в закупках овощей. Однако ведомство не реагирует на избиение журналистов и другие преступления.

У нас в мэрии не только при Зеленском, но и за последние годы Порошенко было возбуждено 286 уголовных дел, из них до суда дошло 30, а закончилось обвинительным приговором одно, — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что украинцы сами себя поместили в парадигму нации воров и убедили в этом весь мир.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) занялось проверкой деклараций 13 человек, среди которых действующий и бывший президенты страны Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.