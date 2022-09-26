Мелони прокомментировала лидерство партии «Братья Италии» на выборах Лидер «Братьев Италии» Мелони заявила, что итальянцы хотят правоцентристское правительство

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заявила, что первые результаты парламентских выборов говорят о желании итальянцев видеть новое правительство — правоцентристское. Ведущая роль в правительстве достанется ее партии, отметила она в коротком выступлении в партийном штабе, сообщает РИА Новости.

Мне кажется, из первых прогнозов можно сказать, что от итальянцев получили четкое указание на правоцентристское правительство под руководством «Братьев Италии», — подчеркнула Мелони.

Она пояснила, что итальянцы получат правительство, за которое голосовали.

Это была жестокая, агрессивная избирательная кампания, я считаю, что ситуация, в которой оказалась Италия, особенно сложна и требует вклада каждого, — добавила лидер партии.

По предварительным данным, правоцентристская коалиция побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии, набирая около 43% голосов. Партия Мелони показывает лучший результат среди отдельных политических сил.

Ранее стало известно, что явка на внеочередных парламентских выборах в Италии составила 63,8%, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе. Исследовательский центр Consorzio Opinio Italia составил прогноз по результатам подсчета первых бюллетеней. Анализ специалистов показал, что партия «Братья Италии» может набрать 24,7% голосов на выборах в сенат.