https://static.news.ru/photo/44aca7d8-3167-11ea-a9a1-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

9 января у супруги принца Уильяма герцогини Кембриджской Кэтрин день рождения. По традиции она всегда устраивает праздник раньше.

Сначала принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили воскресную службу в Сандрингемской церкви, куда съехались и некоторые друзья герцогов Кембриджских. После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.

Однако на празднике по случаю дня рождения Кейт Миддлтон не было принца Гарри и Меган Маркл. Это несколько обескуражило гостей, так как Миддлтон очень дружна с братом своего мужа. После этого пользователи Сети решили, что таким образом Маркл и принц Гарри буквально плюнули в лицо будущей королевской чете.

Однако некоторые обозреватели пришли к выводу, что герцогиня Кембриджская могла сама не захотеть звать на свой праздник Меган Маркл и принца Гарри, поэтому они и не приехали, хотя обещали вернуться к торжеству. Они тем временем проводили рождественские и новогодние праздники в Канаде и порадовали поклонников фотографией в соцсетях, на которой изображены отец-принц и подросший наследник Арчи.

Как писал NEWS.ru, Кейт Миддлтон на службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме встретилась лицом к лицу со своей экс-подругой маркизой Холмондлейской Роуз Ханбери. По слухам, ссора двух подруг произошла из-за связи принца Уильяма с Роуз.