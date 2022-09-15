Медведчуку продлили арест

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Лычаковский районный суд Львова продлил арест украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку. Как следует из сообщения суда, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» предстоит находиться под стражей еще два месяца — до 14 ноября.

Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу на 60 дней, до 14 ноября 2022 года, — говорится в сообщении.

В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании Медведчука по поручению президента республики Владимира Зеленского. Ему предъявлено обвинение в госизмене и терроризме — наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

На допросе Медведчук признался, что экс-президент Петр Порошенко обратился к нему с просьбой переговорить с президентом России Владимиром Путиным по делу о продаже трубопровода компании «Транснефть». Позже в СБУ сообщили, что по делу об «угольной измене» якобы дали показания чиновники из администрации Порошенко — экс-премьер Арсен Аваков, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.