СБУ рассказала, как Медведчук сдал Порошенко Медведчук дал показания против Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса

Допрос Виктора Медведчука в СБУ / Фото Служба безопасности Украины

Представители СБУ опубликовали видеодопрос оппозиционера Виктора Медведчука, в ходе которого выяснилось, что он помогал пятому президенту Украины Петру Порошенко, пишет «Страна.ua». В ходе допроса Медведчук признался, что Порошенко обратился к нему для того, чтобы оппозиционер переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по делу о продаже трубопровода компании «Транснефть». По этой трубе происходит транзит дизеля из России на Украину и в Европу.

Он обратился ко мне для того, чтобы я переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы «Транснефть» смогла продать эту трубу. И для того, чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, господином Порошенко, — заявил Медведчук.

Для того чтобы Порошенко стал полноправным обладателем трубопровода, необходимо было оспорить в судебном порядке права «Транснефти» на объект. Медведчук пояснил, что для этих целей Порошенко использовал институт влияния отдельных чиновников и госслужащих. По словам оппозиционера, Порошенко заплатил за трубопровод $23 млн. При этом за год заработок на транзите дизельного топлива составлял около $41–42 млн.

О том, что СБУ задержала Медведчука, стало известно в апреле. Позже его арестовали без возможности внесения залога. Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором украинский политик попросил обменять его «на защитников Мариуполя».