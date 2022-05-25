Аваков, Турчинов и Яценюк дали показания по делу об «угольной госизмене» СБУ вызвала Авакова, Турчинова и Яценюка на допрос по делу Порошенко и Медведчука

Арсен Аваков / Фото avakov

Чиновники из администрации бывшего президента Украины, экс-премьер Арсен Аваков, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и бывший премьер-министр Арсений Яценюк получили повестки от Службы безопасности Украины, сообщается на сайте ведомства. Они были вызваны в качестве свидетелей по делу об «угольной измене».

19 мая они дали показания по делу о закупках сырья в ДНР и ЛНР, в чем подозреваются бывший украинский лидер Пётр Порошенко и оппозиционный политик Виктор Медведчук, передаёт «Страна.ua».

Ранее СБУ опубликовала видеодопрос оппозиционера Виктора Медведчука, в ходе которого он признался, что Порошенко попросил его договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке трубопровода компании «Транснефть».

Для того чтобы трубопровод достался пятому президенту Украины, необходимо было в судебном порядке оспорить права «Транснефти» на объект. Медведчук пояснил, что для этих целей Порошенко использовал институт влияния отдельных чиновников и госслужащих. По словам оппозиционера, Порошенко заплатил за трубопровод $23 млн. При этом за год заработок на транзите дизельного топлива составлял около $41–42 млн.