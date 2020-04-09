Европа

Медсёстры надели пакеты вместо защитных костюмов и заразились коронавирусом

11:13, 09 апреля 2020

Медсёстрам больницы британского Харроу из-за нехватки защитных костюмов пришлось облачиться в мусорные мешки. Фотографии женщин в полиэтилене появились в соцсетях в марте. Журналисты выяснили, что медсёстры сдали положительные тесты на коронавирус.

Персонал винит в случившемся руководство, которое не смогло предоставить необходимые маски, шапки и комбинезоны. Госпиталь Нортуик Парк первым в Великобритании сообщил о критической ситуации из-за большого числа пациентов, заражённых COVID-19, отмечает The Telegraph.

По данным газеты, более 50% персонала медучреждения оказались инфицированы коронавирусом. В Национальной службе здравоохранения репортёров заверили, что всем медикам предоставляется необходимая помощь.

В Харькове врачи показали альтернативу аппаратам искусственной вентиляции лёгких — медики предложили использовать специальные пакеты, писал NEWS.ru.

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