Медсёстры надели пакеты вместо защитных костюмов и заразились коронавирусом

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Медсёстрам больницы британского Харроу из-за нехватки защитных костюмов пришлось облачиться в мусорные мешки. Фотографии женщин в полиэтилене появились в соцсетях в марте. Журналисты выяснили, что медсёстры сдали положительные тесты на коронавирус.

Персонал винит в случившемся руководство, которое не смогло предоставить необходимые маски, шапки и комбинезоны. Госпиталь Нортуик Парк первым в Великобритании сообщил о критической ситуации из-за большого числа пациентов, заражённых COVID-19, отмечает The Telegraph.

Exclusive: Three NHS nurses who were forced to wear bin bags due to a lack of personal protective equipment have tested positive for #Covid19



This article is free to read until 11pm https://t.co/J5jIVI64UR — The Telegraph (@Telegraph) April 8, 2020

По данным газеты, более 50% персонала медучреждения оказались инфицированы коронавирусом. В Национальной службе здравоохранения репортёров заверили, что всем медикам предоставляется необходимая помощь.

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