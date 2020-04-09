Медсёстры надели пакеты вместо защитных костюмов и заразились коронавирусом

Медсёстрам больницы британского Харроу из-за нехватки защитных костюмов пришлось облачиться в мусорные мешки. Фотографии женщин в полиэтилене появились в соцсетях в марте. Журналисты выяснили, что медсёстры сдали положительные тесты на коронавирус.
Персонал винит в случившемся руководство, которое не смогло предоставить необходимые маски, шапки и комбинезоны. Госпиталь Нортуик Парк первым в Великобритании сообщил о критической ситуации из-за большого числа пациентов, заражённых COVID-19, отмечает The Telegraph.
Exclusive: Three NHS nurses who were forced to wear bin bags due to a lack of personal protective equipment have tested positive for #Covid19
По данным газеты, более 50% персонала медучреждения оказались инфицированы коронавирусом. В Национальной службе здравоохранения репортёров заверили, что всем медикам предоставляется необходимая помощь.
В Харькове врачи показали альтернативу аппаратам искусственной вентиляции лёгких — медики предложили использовать специальные пакеты, писал NEWS.ru.