Медики Сан-Марино не зарегистрировали побочных эффектов от «Спутника V»

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Власти Сан-Марино не фиксировали никаких побочных эффектов или нежелательных реакций после введения российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», рассказали журналистам 12 марта в секретариате по здравоохранению и социальной безопасности республики. В конце февраля 2021-го в этом анклаве на территории Апеннин с населением едва превышающим 30 тысяч человек стартовала прививочная кампания с использованием «Спутника V».

На данный момент всё (вакцинация от COVID-19. — NEWS.ru) проходит спокойно. Ни одного случая нежелательных реакций или побочных эффектов. В редких случаях у привитых поднималась температура на следующий день после укола, — цитирует собеседника ТАСС.

Накануне Минздрав Азербайджана утвердил российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V» для использования в республике, заявили в пресс-службе ведомства. Препарату дали зелёный свет в 50 странах мира. 11 марта его зарегистрировали в Республике Намибия. «Спутник V» занимает второе место по количеству одобрений государственными регуляторами. Общая численность населения в регионах, где разрешено его применение, превышает 1,3 млрд человек.

«Спутник V» называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова).

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором ЕС, с 4 марта проводит постепенную экспертизу «Спутника V», но пока не дало одобрения на использование вакцины в Евросоюзе. Не дожидаясь этого разрешения, препарат начали применять в двух странах ЕС — Венгрии и Словакии.