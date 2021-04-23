https://static.news.ru/photo/a6cae65c-a45a-11eb-9e87-96000091f725_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Королевская семья Виндзоров в Великобритании не разглашает обстоятельства смерти принца Филиппа — мужа правящего монарха Елизаветы II. Но всё чаще появляются версии, что венценосная особа ушла из жизни, не пережив COVID-19. По мнению руководителя общественной инициативы «Здоровье нации», врача Дмитрия Омутных, Филиппа могла спасти российская вакцина от нового коронавируса, передаёт портал «Общественная служба новостей».

У него (у принца Филиппа. — NEWS.ru) последние несколько месяцев наблюдались постковидные осложнения, и он, видимо, так и не смог восстановиться. Если бы Филипп не терял время и воспользовался нашей российской вакциной, то у него не было бы ни осложнений, ни каких-либо проблем со здоровьем, убеждён, после прививки одной из наших вакцин он бы ещё долго находился в добром здравии, — рассказал эксперт.

Недуг особенно опасен для людей старше 60 лет, а для глубоко преклонного возраста инфицирование угрожает «немедленным» летальным исходом. Принцу Филиппу в 2021-м исполнилось бы 100 лет. Он не дожил всего несколько недель до юбилея.

По мнению Омутных, Запад устроил агрессивную атаку на российского производителя вакцин. Например, в Словакии из-за колоссального прессинга глава Минздрава Марек Крайчи ушёл в отставку из-за политического кризиса в республике на фоне поставок в страну вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в РФ, в обход партнёров по правящей коалиции.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отметила 95-летний юбилей в условиях траура в связи со смертью её супруга герцога Эдинбургского Филиппа. Внук королевы принц Гарри, вопреки ожиданиям, не остался в Лондоне и уехал к своей беременной супруге в США.

Церемония погребения супруга королевы Великобритании Елизаветы II, с которым они прожили в браке более 73 лет, прошла 17 апреля. Ранее стало известно, что Филиппа похоронили временно. Родственники подождут смерти королевы и похоронят их вместе в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI.