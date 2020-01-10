https://static.news.ru/photo/60b2326c-346f-11ea-85d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне сообщил, что авиакомпания выплатит все полагающиеся страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров потерпевшего крушение рейса Тегеран-Киев.

Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам, — рассказал Дыхне.

Кроме того, он поддержал позицию украинского президента Владимира Зеленского относительно компенсации со стороны Ирана, передаёт «Интерфакс».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Ирана сообщило о том, что пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» был сбит «непреднамеренно».