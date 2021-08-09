Матч футбольного чемпионата Франции прервали из-за беспорядков на стадионе

Во Франции матч футбольного чемпионата страны был прерван на 89-й минуте из-за поведения болельщиков, бросающих на поле посторонние предметы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в ходе матча первого тура между командами «Монпелье» и «Марсель». Игра проходила в Монпелье. Хозяева вели после первого тайма со счётом 2:0, однако после перерыва гости сумели забить три безответных мяча. После третьего гола с трибуны болельщиков бросили бутылку, которая попала в лицо футболисту «Марселя» Валентену Ронжье.

Ему была оказана помощь, после чего игра продолжилась. Однако фанаты не остановились и продолжили забрасывать поле посторонними предметами. В результате уйти были вынуждены уже судьи.

Встречу возобновили через 10 минут. Победил «Марсель» со счётом 3:2.

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