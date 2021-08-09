Матч футбольного чемпионата Франции прервали из-за беспорядков на стадионе

Во Франции матч футбольного чемпионата страны был прерван на 89-й минуте из-за поведения болельщиков, бросающих на поле посторонние предметы. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент
Ему была оказана помощь, после чего игра продолжилась. Однако фанаты не остановились и продолжили забрасывать поле посторонними предметами. В результате уйти были вынуждены уже судьи.
Встречу возобновили через 10 минут. Победил «Марсель» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что игрок российского футбольного клуба «Нижний Новгород» попал в реанимацию после матча со «Спартаком».