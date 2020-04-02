Массовое истребление: итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов

https://static.news.ru/photo/c5d8e1a6-74e6-11ea-b090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Больницы и ритуальные службы в Италии не справляются с потоком умерших из-за коронавируса в Бергамо. Об этом местному изданию рассказал сотрудник местного похоронного бюро Джакомо Анджелони.

По его словам, сотни жителей города умирают в одиночестве, так как из-за угрозы распространения инфекции близкие не могут подержать их и проводить в последний путь.

Они умирают. Постоянно умирают. Уже не знаю, куда класть тела, — рассказал представитель бюро газете L'Espresso.

По словам врачей, пациенты продолжают поступать в больницы в невероятных количествах. За четыре недели ситуация начала напоминать массовое истребление.

Более 600 человек в провинции Бергамо скончались из-за COVID-19, но подлинные цифры намного выше. Их больше тысячи, — пишет газета.

Издание уточняет, что, несмотря на меры предосторожности, из-за коронавируса гибнут врачи и священники, которые приходят утешать семьи скончавшихся. Специалисты признаются, что не ожидали такого развития ситуации.

Не знаю, продолжу ли я работать врачом, когда всё это закончится. Только вчера я потеряла 20 пациентов. Никогда не видела ничего подобного, — рассказала корреспонденту газеты врач одной из местных больниц.

Ранее NEWS.ru писал, что реальное количество заболевших коронавирусом в Италии в данный момент может варьироваться от 140 тысяч человек до 3,3 млн. В действительности распространённость инфекции на территории европейского «сапожка» сильно недооценивается. К такому выводу пришли итальянские учёные после проведения работ по анализу смертности людей с COVID-19 в Италии, Германии и на корабле Diamond Princess. По мнению специалистов, сведения с лайнера абсолютно точны, поэтому в этом случае варианты скрытого распространения вируса исключены. Учёные использовали полученные данные и заявили, что реальное число заболевших в Италии во много раз превышает существующие статистические показатели.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.