Машина врезалась в толпу в Германии

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Множество пешеходов получили травмы в немецком городе Трир после наезда машины на людей, сообщили в местной полиции.

Ранее, как писал NEWS.ru, внедорожник врезался в толпу людей в Калининградской области. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону.

В какой-то момент пенсионер решил покинуть собрание и сел за руль своей машины. Однако перепутал педали. Легковушка протаранила толпу людей и врезалась в стену здания. Полиция возбудила уголовное дело.