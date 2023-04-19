Макрона освистали во время поездки по стране BFMTV: Макрона освистали во время поездки по стране

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки на восток страны, сообщает телеканал BFMTV. По его данным, глава государства утром 19 апреля находится в Эльзасе, затем отравился общаться с жителями коммуны Селеста.

В Эльзасе Макрон, комментируя пенсионную реформу, заявил, что «никому не нравится работать на два года больше», но надо, «чтобы государство двигалось вперед». Его слова заглушал свист и протяжные крики «Фу!». Президент отметил, что «видал и похуже» ситуации, при этом пообещав и дальше встречаться с соотечественниками.

Толпа в это время скандировала «Макрона в отставку!», позже затянула песню сторонников движения «Желтые жилеты» со словами «Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!»

Есть конституция и есть президент, который принимает решения. Есть парламент, который принимает или не принимает законопроекты. Все очень просто, — пытался объяснить Макрон.

Он до этого посетил деревообрабатывающее предприятие Mathis в соседней коммуне Мюттершольц. Во время его выступления в знак несогласия с пенсионной реформой там на некоторое время отключили электричество. Президент Франции пообещал продолжить поездки по стране.

Ранее сообщалось, что 15 апреля Эммануэль Макрон на фоне массовых протестов подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране. Теперь во Франции можно уйти на пенсию только в 64 года. До этого пенсионный возраст начинался с 62 лет. Массовые протесты и забастовки из-за законопроекта, предусматривающего повышение пенсионного возраста, проходят во Франции с января.