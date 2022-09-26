Макрон сообщил о намерении поговорить с Алиевым

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в Париже, он подчеркнул, что Париж приложит все усилия для того, чтобы Южный Кавказ был стабильным, надежным и процветающим регионом, передает Sputnik Азербайджан.

С президентом Алиевым я поговорю в ближайшие часы. Франция приложит все усилия для того, чтобы Южный Кавказ был стабильным, надежным и процветающим регионом, — заявил Макрон.

По его словам, глава азербайджанского государства также намерен положить конец нестабильности в регионе.

Мы считаем, что применение силы не является решением проблемы ни для одной из сторон, диалог должен быть возобновлен без промедления. Я призываю к восстановлению спокойствия и возобновлению переговоров, — подчеркнул президент Франции.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку всегда открыт к мирным инициативам и по-прежнему привержен к диалогу с Арменией и подписанию мирного договора. Он подчеркнул, что в последние два года инициатором всех мирных инициатив в регионе выступала именно его страна.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.