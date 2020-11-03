«Мы остаёмся едиными»: Макрон письменно выразил соболезнования Австрии

https://static.news.ru/photo/a9d97dca-1dde-11eb-a948-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон посетил 3 ноября посольство Австрии в Париже. Он оставил в представительстве запись в книге соболезнований в связи с терактом в Вене.

В радости и в печали, мы остаёмся едиными, — цитирует послание политика ТАСС.

EmmanuelMacron/facebook.com

Во время непродолжительного общения со СМИ Макрон заявил, что стрельба в Вене ещё раз «доказывает желание врагов атаковать Европу, территорию свободы, культуры и ценностей». По его словам, он позвонил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу в первые минуты после известия о теракте.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли пять человек, известно о 22 пострадавших. Один из нападавших был уничтожен.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе, передаёт РИА Новости.

Жители республики почтили память погибших в результате стрельбы в Вене минутой молчания. Акция началась в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Австрийский кабмин решил объявить с 3 ноября 2020 года по 5 ноября трёхдневный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате инцидента в Вене.

Как писал NEWS.ru, уничтоженный злоумышленник намеревался уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Он уже попадал в поле зрения австрийских силовиков, его задерживали летом, но в подготовке к планированию теракта не заподозрили.