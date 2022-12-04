Макрон сообщил о планах поговорить с Зеленским перед звонком Путину

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах переговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским перед разговором с президентом России Владимиром Путиным. Макрон намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщает Le Prisien.

Я ждал возможности подробно обсудить все с президентом [США Джо] Байденом [перед разговором с российским лидером]. Также я ждал беседы и с гендиректором МАГАТЭ [Рафаэлем Гросси], с которым я вновь поговорю в это воскресенье, — сообщил французский лидер.

Но, добавил французский президент, сначала он должен переговорить с украинским коллегой.

И, конечно же, как я всегда делал, сначала я должен поговорить с президентом Зеленским, — заявил глава Франции.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точная дата проведения телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном на данный момент не определена. При этом он не стал отрицать информацию о том, что такой разговор планируется.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать в том числе и гарантии для России. Он обратил внимание на опасения российского лидера Владимира Путина, что НАТО приблизится к границам РФ. Президент Франции подчеркнул, что Европа также должна учитывать интересы России.