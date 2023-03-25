Макрон рассказал о важном обещании ЕС Зеленскому Эммануэль Макрон: Евросоюз обещал Владимиру Зеленскому помочь победить Россию

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Эммануэль Макрон

Страны Евросоюза дали обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь победить Россию. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Его слова приводит издание Тhe Eastern Herald.

Выслушав Зеленского по видеосвязи, мы подтвердили ему нашу поддержку и помощь в том, чтобы нанести поражение российской агрессии. Мы продолжим помогать Украине на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном — столько, сколько потребуется, — отметил Макрон.

Ранее Зеленский, выступая по видеосвязи перед Европейским советом, заявил, что Киев способен одержать победу уже в этом году — но лишь при условии, что не будет задержек в поставках вооружений.

Евросоюз 23 марта объявил, что отправит на Украину в ближайший год порядка 1 млн артиллерийских боеприпасов. Также страны ЕС готовы передать Киеву ракеты, если в них будет необходимость.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что оставляемые ВСУ американские ракетные системы залпового огня HIMARS — достойное оружие, но Россия обладает сравнимыми с ними и даже превосходящими аналогами. Он подчеркнул, что у РФ есть целый ряд новейших разработок в данной сфере.