Макрон предложил создать новое европейское сообщество ради Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон / Фото Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новое «европейское политическое сообщество», которое сможет принять Украину и другие страны, стремящиеся в ЕС, передаёт РИА Новости. По его мнению, вступление Украины в ЕС может растянуться на годы.

Необходимо создать то, что я бы назвал «европейским политическим сообществом». Это новая европейская организация позволила бы европейским, демократическим нациям найти новое место для политического сотрудничества, сотрудничества по безопасности, энергетического сотрудничества, — сказал французский лидер.

Макрон также отметил, что необходимо добиться прекращения боевых действий на Украине и не допустить распространения конфликта на другие части Европы. После этого нужно будет строить мир за столом переговоров при участии как Украины, так и России, считает политик. Он подчеркнул, что условия мирных переговоров предстоит определить Москве и Киеву, и это должно быть сделано «без отрицания, исключения или же унижения какой-либо из сторон».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК ожидает от Украины вторую часть опросника по вступлению в Евросоюз. По её словам, решение о предоставлении Киеву статуса кандидата будет принято в июне.