Макрон пообещал Киеву истребители и военных: пойдет ли Франция против РФ

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Мария Захарова, Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке военных инструкторов Пятой республики на Украину и передаче Киеву истребителей четвертого поколения Mirage. Стоит ли считать, что Париж пошел против Москвы, и поможет ли Киеву зарубежная техника в зоне СВО — разбирался NEWS.ru.

Почему Франция готова начать интервенцию на Украину

Во время выступления 6 июня в эфире телеканалов TF1 и France 2 Макрон заявил, что Париж готов обучить и вооружить бригаду в составе ВСУ. «Мы предлагаем подготовить 4,5 тысячи украинских солдат, оснастить их, обучить и предоставить им боеприпасы и оружие, необходимые для защиты их собственной земли», — подчеркнул глава Франции.

Макрон объяснил, что выступил с таким предложением после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников помочь с обучением солдат ВСУ. Военные инструкторы будут готовить бойцов на территории Западной Украины.

«Является ли это фактором эскалации? Нет. Обучение кого-либо в западном регионе, который является свободной зоной Украины, не является агрессивным по отношению к России», — убежден президент.

По его мнению, гибель французских инструкторов на Украине не станет большим поводом для эскалации, чем гибель гражданина Пятой республики. Макрон надеется, что решение об отправке военных будет приниматься коллективно, при участии других стран НАТО.

Фото: МО Украины

Макрон пообещал передать Киеву истребители Mirage («Мираж»), правда, их точное количество называть не стал. «Мы собираемся начать новую форму сотрудничества и объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 из Франции, которые позволят ей защитить свою территорию и свое воздушное пространство», — отметил глава Пятой республики в четверг.

7 июня министр обороны Франции Себастьян Лекорню, напротив, пообещал, что никто никуда не отправит инструкторов. Он добавил, что Пятая республика готова предоставить Киеву вооружения, в том числе артиллерию, и обучить бойцов ВСУ, но не на территории Украины.

В тот же день на пресс-конференции с Зеленским Макрон заявил, что Франция приступает к обучению пилотов ВСУ.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

У кого Макрон возьмет истребители для Зеленского

Как предположила газета Le Monde, Париж может передать Киеву истребители Mirage 2000-5, которые на протяжении многих лет Катар пытался продать Индонезии. В феврале островная республика отказалась закупать у Катара 12 истребителей за 700 млн евро.

Журналисты допустили, что Франции невыгодно отправлять собственную эскадрилью. По данным издания, у Пятой республики насчитывается менее 200 самолетов Mirage и Rafale («Рафаль»), которых едва хватает, чтобы выполнять ежедневные миссии.

Как во Франции и за ее пределами оценили слова Макрона

Зеленский одобрил идею Макрона. Во время визита во Францию в ходе выступления перед Национальным собранием Пятой республики он заявил о необходимости продолжения боевых действий, отвергнув идею перемирия. Украинский лидер уверен, что Киев может победить в конфликте с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обещания президента Франции провокационными.

«Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте. Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — заявил Песков.

По мнению лидера французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы, риторика президента Пятой республики может привести к эскалации. «Я убежден, что Эммануэль Макрон затеял эту опасную игру с конфликтом между Россией и Украиной, чтобы помочь своей кампании на выборах в Европарламент», — предположил Барделла.

Фото: Пресс-служба Президента Украины Владимир Зеленский

Считать ли Францию участником конфликта со стороны Украины

Военные аналитики пока не считают жест Макрона признаком расширения конфликта. Эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин исключает, что многое изменилось после слов главы Франции.

«Качественные изменения я пока не фиксирую. Количество переходит пока только в количество. Резких переходов нет. Франция и раньше поставляла вооружения Киеву, а ВСУ без разрешения применяли его по России», — объяснил NEWS.ru Тебин.

Доктор социальных наук выпускник Высшей дипломатической академии Франции Александр Артамонов считает, что Париж давно «пересек красную линию». По его мнению, в Донбассе, на суверенной территории России, против ВС РФ уже действуют такие части французского спецназа, как второй полк Иностранного легиона и 13-й полк драгун-парашютистов.

«Это элитные части, диверсанты, подготовленные для работы в дальнем зарубежье. Они знают соответствующие языки. Это не просто боевики, а высококвалифицированные военные, причем не бывшие, а действующие», — пояснил NEWS.ru Артамонов.

Эксперт напомнил, что Франция открыто поставляла Украине оружие, а боевые корабли Пятой республики дежурят около берегов РФ, на границе нейтральных вод, и параллельно оказывают военную поддержку кораблям Украины.

«Если это не участие в боевых действиях, то что это? Я связываю нашу тактику закрывать глаза на происходящее с неким миролюбием, с нежеланием иметь дело со всеми врагами сразу. Ведь Франция по инновационному потенциалу — это вторая страна НАТО. Париж обладает ядерным оружием, которое вполне долетает до Москвы», — добавил Артамонов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие вооружения Франция уже поставляет Украине

Mirage 2000 — самые старые истребители. Они появились в 1970-х. В середине нулевых самолет перестал быть основным истребителем ВВС Пятой республики, уступив новым машинам — Dassault Rafale. Mirage 2000-5 — это модернизированный вариант старого воздушного судна.

Те «Миражи», которые Париж обещает поставить Киеву, способны повлиять на расклад сил в зоне СВО, однако ограниченно, считает Тебин.

«Все же они могут стать для нас новой головной болью. Многое тут будет зависеть от качества подготовки украинских экипажей, обслуживания самолетов и их применения. Истребители могут быть нацелены как на системы ПВО, так и на логистические узлы российской армии. Также эти истребители могут вступать в противоборство с российскими самолетами», — объяснил Тебин.

Ссылаясь на французские СМИ, Артамонов напомнил, что Париж готовит украинских пилотов для управления Mirage 2000 с весны 2023 года. По его мнению, 40 летчиков ВСУ проходят это обучение в течение полутора лет.

«Что касается Mirage 2000-5, это самолет четвертого поколения, который может нести ракеты класса Storm Shadow и Scalp. Его вооружения по ряду параметров превосходят F-16. Это очень серьезный борт», — предупредил Артамонов.

Эксперт напомнил, что Макрон велел перебазировать к границе с Украиной несколько эскадрилий новейших истребителей Rafal поколения 4++. По информации Артамонова, там же уже дислоцирован и танковый кулак, состоящий из нескольких рот лучших в своей категории танков тяжелых Leclerc. Франция поставляет Украине практически все виды вооружений, в том числе САУ Caesar и танки AMX-10RC, резюмировал эксперт.

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