«Они не поверят»: эксперт о реакции Запада на ядерные учения России Эксперт Тебин: Запад может не поверить в серьезность угроз Москвы

Западные политики воспримут информацию о начале ядерных учений в России как блеф, заявил NEWS.ru эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. При этом он заверил, что заряды тактического ядерного оружия взрывать сейчас на полигоне не станут.

С одной стороны, Запад может не поверить в серьезность угроз Москвы. С другой стороны, можно рассчитывать на их определенную разумность в этом вопросе, но излишне высоко ее оценивать тоже не стоит, — заявил Тебин.

Что касается подрывов тактического ядерного оружия в рамках учений, они возможны при дальнейшей эскалации конфликта, считает спикер. Раньше времени идти на такой шаг — лишь усиливать напряженность, отметил он.

Убежден, что учения вообще непосредственных манипуляций со специальными зарядами включать не будут, хотя и могут. Отработка процедур, упомянутых в заявлении Минобороны, не подразумевает прямых манипуляций со спецзарядами. Сами ядерные боеприпасы можно не трогать. А уж что-то взрывать на фоне действующих сейчас мораториев на ядерные испытания? Это была бы уже сильно следующая ступень на лестнице эскалации ситуации, — пояснил Тебин.

Ранее стало известно, что ВС России по поручению президента Владимира Путина в ближайшее время проведут учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Минобороны РФ уточнило, что мероприятия проведут для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.