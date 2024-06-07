Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий. В своем выступлении перед Национальным собранием Франции, которое транслировалось на YouTube, он отметил, что «если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной». Также президент Украины выразил уверенность, что «битва с Россией может быть выиграна».

Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно, да. Можем! Украина, а значит, Европа. Европа, а значит, Франция. Я уверен в этом так же, как Франция верила в свободу еще тогда, когда D-Day еще не состоялся. Но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен, — сказал Зеленский.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины атаковали жилые кварталы Белгорода с применением реактивной системы залпового огня HIMARS через несколько часов после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о разрешении на удары американским оружием по территории РФ. По ее словам, Запад надеется избежать ответственности за атаки на РФ враньем и лицемерием, но это ему не удастся.