Захарова рассказала об атаке на Белгород с помощью HIMARS с разрешения США Захарова: ВСУ атаковали Белгород РСЗО HIMARS сразу после разрешения США

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

HIMARS

Вооруженные силы Украины атаковали жилые кварталы Белгорода РСЗО HIMARS через несколько часов после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о разрешении на удары американским оружием по территории РФ, заявила на брифинге на полях ПМЭФ представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Запад надеется избежать ответственности за атаки на Россию враньем и лицемерием, но это ему не удастся.

Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS, — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что первым американским оружием, которым украинская армия ударила по российской территории после разрешения США, стали реактивные системы залпового огня HIMARS. Атака произошла вечером 31 мая. Ракеты были нацелены на объекты в Белгородской области. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что это «долгожданный шаг».

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби позже заявил, что Соединенные Штаты дали разрешение Украине на применение американского оружия лишь при точечных обстрелах территорий РФ. По его словам, право на такие удары было предоставлено для срыва возможных атак армии России.