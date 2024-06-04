В США объяснили разрешение на точечные удары Украины по РФ Кирби: США позволили ВСУ применять американское оружие для точечных ударов по РФ

Фото: МО Украины

Соединенные Штаты дали разрешение Украине на применение американского оружия лишь при точечных обстрелах территорий РФ, передает ТАСС заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби. По его словам, право на такие удары было предоставлено для срыва возможных атак армии России.

Если они (украинцы — ред. NEWS.ru) знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие <...> для самозащиты, — подчеркнул Кирби.

Политик назвал разрешение Вашингтона точечным и ограниченным в масштабах. В частности, речь шла о районах, прилегающих к Харьковской области, констатировал он.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов указал, что предоставлением права бить по России Запад рассчитывает спровоцировать бунты внутри страны. Подобная стратегия — это часть гибридной войны, однако она обречена на провал, добавил замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ.

До этого сообщалось, что первым американским оружием, которым украинская армия ударила по российской территории после разрешения США, стали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Атака была произведена вечером 31 мая. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский написал, что это «долгожданный шаг».