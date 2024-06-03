Названо первое оружие, которым ударили ВСУ после разрешения Запада Forbes: ВСУ после разрешения США запустили в сторону Белгорода ракеты HIMARS

Фото: МО Украины

Первым американским оружием, которым украинская армия ударила по российской территории после разрешения США, стали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Forbes. Атака была произведена вечером 31 мая.

Ракеты были нацелены на объекты в Белгородской области. В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X, что это «долгожданный шаг».

Это долгожданный шаг, который позволит нам теперь лучше защищать Украину и украинцев, — резюмировал политик.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что целями ударов ВСУ американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы. Президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения снять запрет на такие действия, заверил он.

До этого стало известно, что Байден дал негласное разрешение Украине атаковать российскую территорию вооружением, поставленным Штатами. Уточнялось, что речь идет только о соседних с Харьковской областью российских районах.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что Блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.