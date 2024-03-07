«Месть за Африку»: что нужно Франции от Молдавии и Армении

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Майя Санду и Эммануэль Макрон

Париж и Кишинев подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщила пресс-служба президента Молдавии. В документе речь идет об обмене технологиями и участии в международных миссиях. До этого Молдавия приостановила исполнение соглашения, ограничивающего количество войск и оружия на ее территории. Готовится ли Кишинев к силовому решению вопроса с Приднестровьем и с чем связана военная активность Франции в постсоветских странах — в материале NEWS.ru.

Как Молдавия и Франция будут сотрудничать в обороне

Франция и Молдавия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны в ходе визита молдавского президента Майи Санду в Париж, сообщила ее пресс-служба. Он продлится с 7 по 8 марта. Встреча Санду и ее французского коллеги Эммануэля Макрона для подписания документа пройдет в Елисейском дворце. Предполагается, что соглашение откроет возможности для взаимодействия Парижа и Кишинева в таких сферах, как обучение персонала, участие в международных миссиях и контроль воздушного пространства.

При этом молдаване уже получают из Франции военную технику, в частности — тактические радары средней дальности (до 300 км) типа Ground Master (GM) 200. Эти системы производятся в Нидерландах. На европейском рынке вооружений цена каждого комплекса составляет приблизительно 14,5 млн евро, сообщает DR DK.

Фото: MKFI/Public domain/Wikimedia Commons Ground Master

Как НАТО противодействует РФ в Молдавии

По мнению военного аналитика Прохора Тебина, подобная активность молдавских властей в военной сфере вызывает закономерное беспокойство в России. «И НАТО, и ЕС, и отдельные западные страны наращивают свою военно-политическую разведывательную активность в Молдавии. Ну а Молдавия в свою очередь сближается с НАТО и ведущими странами Евросоюза, что не может не вызывать опасений», — сказал эксперт NEWS.ru.

По словам Тебина, говорить о каких-то конкретных прогнозах по размещению контингента НАТО в Молдавии, вступлении республики в Альянс или эскалации конфликта вокруг Приднестровья пока нужно достаточно осторожно.

«Но нужно контрастировать, что обстановка в последние годы становится более напряженная. И в перспективе военные НАТО в Молдавии, конечно, будут появляться, и, может быть, даже в большом количестве — тут особых сомнений нет. И даже на уровне руководящих документов, документов стратегического планирования видно, что коллективный Запад и НАТО ставят одной из своих задач комплексное противодействие РФ в мировом масштабе и, в частности, в таких чувствительных для РФ регионах, как Молдавия с Приднестровьем», — отметил эксперт.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Кишинев покидает ДОВСЕ

Ранее госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа на заседании кабмина сообщил, что республика приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По его словам, правительство страны это одобрило. Мижа объяснил такой шаг «коренным изменением обстоятельств» по сравнению с временем заключения ДОВСЕ. По его словам, Молдавия может позднее вернуться к его реализации, но при каких обстоятельствах это может случиться, он не уточнил.

ДОВСЕ был заключен в 1990 году, его участниками стали 22 государства. Среди них — 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора (ОВД) — СССР, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Чехословакия. Главная цель документа — достичь баланса сил между Альянсом и ОВД за счет сокращения количества военной техники.

В конце 1990-х он был нарушен, поскольку ряд стран, входивших в Варшавский договор, стали членами НАТО. Документ актуализировали. Но затем в Альянс вступили также Литва, Латвия, Эстония и Словения, которые в ДОВСЕ вовсе не участвовали. В этой связи Россия в 2007 году приостановила участие в договоре, а в 2023 году официально денонсировала документ. В ноябре того же года о приостановке участия в ДОВСЕ объявили Канада, Великобритания, США и другие страны НАТО.

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Как изменится в результате баланс сил

Депутат парламента Молдавии, директор Социал-демократического института республики Богдан Цырдя пояснил NEWS.ru, что сейчас все нужно рассматривать в контексте геополитической конфронтации между обобщенными Западом и Востоком и здесь уже есть поводы для опасений.

«Возьмем, например, заявление Молдовы о выходе из ДОВСЕ под предлогом того, что Россия тоже вышла из этого договора. Во-первых, Россия не является нейтральной страной. Во-вторых, у России были какие-то свои соглашения с НАТО, которые нарушались неоднократно, чего не было у Молдовы. Ну и, в общем, этот договор говорит об ограничении обычных вооружений. Но, если мы говорим об отказе от этих ограничений, это означает, наверное, что мы хотим нарастить эти вооружения, так?» — задается вопросом Цырдя.

Он подчеркнул, что все это происходит на фоне 19 военных учений, которые проходили в Молдавии в прошлом году, пятикратного увеличения военного бюджета Молдавии за последние три года и рассылки повесток молдавским мужчинам якобы для обновления списков.



«А при выходе из ДОВСЕ речь идет не только о покупке вооружений, но и о размещении военных контингентов той же Франции, или Румынии, или НАТО. И о проведении учений с участием их техники, например. По конституции, Молдова — нейтральная страна, это говорит о том, что здесь не должны проходить учения с каким-то одним блоком. А если уж проводишь с НАТО, то проводи и с ОДКБ. Сейчас начинается накачка по вооружениям, по учениям — меняется баланс сил, который как-то сохранял ДОВСЕ», — пояснил Цырдя.

Фото: Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency/Global Look Press Учения НАТО в Молдавии, 2023 год

Какая опасность грозит Приднестровью

Издание «Военное обозрение» в свою очередь обращает внимание, что в последнее время Молдавия демонстрирует стремление к усилению своей военной активности и наращиванию возможностей своих вооруженных сил. «Это может означать и определенные риски для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), поскольку молдавское руководство и не скрывает своих намерений „решить вопрос“ с Приднестровьем, хотя о силовом пути решения пока открыто не говорит», — говорится в материале.

Москва же надеется, что Кишинев будет прислушиваться к мнению жителей Приднестровья, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В противном случае, по его словам, в регионе разразится катастрофа.

При этом сама Санду ранее говорила, что начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС представляет собой исторический шанс для объединения с Приднестровьем. Такое заявление она сделала в годовщину начала столкновений на Днестре. Президент поблагодарила военных и правоохранителей за то, что они обеспечивают мир в Молдавии. По ее словам, в стране должна сохраняться память о конфликте 1992 года, но при этом республика не должна повторить этой трагедии.

К каким еще странам СНГ проявляет интерес Франция

Франция проявляет активность и в отношении других постсоветских республик. Например, 22 февраля министр обороны страны Себастьян Лекорню прибыл с официальным визитом в Армению. Тогда он подписал несколько соглашений со своим армянским коллегой. Кроме того, прямо во время его рабочей поездки происходили поставки военного оборудования из Пятой республики. Например, были привезены приборы ночного видения производства корпорации Safran, пишет EurАsia Daily.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Себастьян Лекорню

По результатам переговоров Лекорню заявил о готовности Франции передать Армении ракеты для систем ПВО, если армянские ВС будут в них нуждаться. По его словам, Ереван может получить зенитно-ракетный комплекс Mistral 3 и постоянного военного советника, а также радары Ground Master (GM) 200, которые Париж передает и Кишиневу.

В ноябре 2023 года французский президент Эммануэль Макрон приехал с визитом в Казахстан. В ходе переговоров со своим казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым он обсуждал закупки у Астаны стратегического сырья — урана. Официально это нужно для атомных электростанций Пятой республики, но тот же уран может обогащаться и для производства зарядов ядерного оружия.

Какими могут быть истинные цели Франции

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин пояснил NEWS.ru, что таким образом Франция пытается компенсировать утрату влияния в Африке, в частности — в Нигере, откуда она традиционно получала уран. А с геополитической точки зрения действия Парижа являются местью России, так как именно РФ вытесняет французов из центральноафриканского региона.

«Понятно, что Франция делает это в отместку за Африку, я так полагаю. То есть мы вступили с французами в противоборство на прокси-территориях. Ну и Армения, как страна, которую сегодня возглавляет прозападный политик, в этом участвует», — сказал Козюлин. По его мнению, подоплека событий, связанных с Казахстаном, такая же.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

Козюлин отметил, что такая ситуация идет явно во вред РФ и Москва должна действовать в ответ. «Это плохо для России, мы теряем союзника в лице Армении. Этому, безусловно, надо противодействовать. Я думаю, что даже „через голову“ армянского премьера Пашиняна надо общаться с армянским народом и доносить до него правильное понимание ситуации: что это не на пользу, что там, где в Центральной Азии появляется внешний посторонний участник, конфликт не утихает, а только разгорается», — заключил Козюлин.

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