Песков раскрыл, как Молдавия может устроить катастрофу в Приднестровье Песков призвал Кишинев прислушиваться к мнению жителей Приднестровья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва надеется, что Кишинев будет прислушиваться к мнению жителей Приднестровья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание.Первые». В противном случае в регионе разразится катастрофа, добавил он. По словам Пескова, власть всегда должна относиться к мнению граждан с вниманием, передает ТАСС.

И, конечно, мы надеемся на то, что власти в Кишиневе будут учитывать мнение этих людей, потому что власть обязана учитывать мнение людей. И что власть в Кишиневе не будет прислушиваться к чьим-то советам или не будет сама выбирать путь конфронтации и подавления людей. Это чревато катастрофой, — объяснил Песков.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что начало переговоров о вступлении страны в ЕС представляет собой исторический шанс для объединения с Приднестровьем. Такое заявление Санду сделала в годовщину начала столкновений на Днестре. Президент поблагодарила военных и правоохранителей за то, что они обеспечивают мир в Молдавии. По ее словам, сохраняя память о конфликте 1992 года, страна обязуется не повторить этой трагедии.