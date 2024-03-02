Санду заявила об историческом шансе для Приднестровья Санду: Молдавия получила исторический шанс на воссоединение с Приднестровьем

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что начало переговоров о вступлении страны в ЕС представляет собой исторический шанс для объединения с Приднестровьем, передает издание Unimedia. Такое заявление Санду сделала в годовщину начала столкновений на Днестре.

Молдавия сегодня находится на перепутье. Решение о начале переговоров о вступлении в Европейский союз представляет для нашей страны исторический шанс объединиться вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра, — сказала Санду.

Президент поблагодарила военных и правоохранителей за то, что они обеспечивают мир в Молдавии. По ее словам, сохраняя память о конфликте 1992 года, страна обязуется не повторить этой трагедии.

Санду заявила, что людям на обоих берегах Днестра нечего делить, и они больше всего ценят мир и свободу. Она заверила, что даже если еще есть силы, пытающиеся добиться разлада, у них этого не получится.

В декабре 2023 года Евросоюз решил начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС. В Приднестровье осудили заявку Кишинева, призвав признать независимость региона.

28 февраля в Приднестровье прошел первый за 18 лет съезд народных депутатов всех уровней, на котором была принята резолюция с обращением к парламенту России. Приднестровские депутаты попросили Госдуму и Совет Федерации принять дипломатические меры для защиты региона в «условиях усиления давления» со стороны Кишинева.