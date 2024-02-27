Съезд депутатов Приднестровья: попросятся ли в состав РФ, реакция Молдавии

Фото: Теlegram-канал Верховного Совета ПМР

На среду в Тирасполе назначен съезд депутатов всех уровней. Он пройдет на фоне резкого усиления нажима со стороны Молдавии. С начала года она пытается давить на Приднестровье экономическими методами и угрозами, объявив политику милитаризации. Многие ожидали, что в этих условиях делегаты выступят с призывом принять Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в состав России. Чего ожидать от съезда, возможен ли ввод молдавских или украинских войск в этот русскоязычный регион и как на это отреагирует Москва? Об этом — в материале NEWS.ru.

Чего ждут от съезда депутатов ПМР

На прошлой неделе Верховный совет Приднестровья по предложению президента республики Вадима Красносельского назначил на 28 февраля VII съезд депутатов всех уровней. На повестке — давление со стороны Кишинева. Как напоминает ТАСС, такие собрания созывались по значимым вопросам. В 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году объявил референдум, на котором позднее подавляющее большинство приднестровцев высказалось за независимость и сближение с Россией.

В Кишиневе уже назвали созыв съезда безосновательным. Об этом заявило Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, которое занимается переговорами по приднестровскому урегулированию. Тирасполь предупредили о «последствиях необдуманных шагов».

После объявления о созыве съезда появились публикации о возможной просьбе Тирасполя к Москве принять республику в состав РФ. Поводами для этого стали пост в Facebook (деятельность в РФ запрещена) бывшего приднестровского чиновника Геннадия Чорбы и аналитическая статья американского Института изучения войны (ISW).

Чорба, ранее возглавлявший приднестровскую Госслужбу связи, информации и СМИ, 20 февраля предположил, что на съезде «должна быть озвучена просьба от имени граждан, проживающих на левом берегу [Днестра], к России принять Приднестровье в состав Российской Федерации». Экс-чиновник также предположил, что 29 февраля российский лидер Владимир Путин, выступая с посланием к парламенту, «объявит об этом и Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить поступившую просьбу». Объемный текст ISW появился через два дня после поста Чорбы, но почти дословно повторял его прогноз.

Политолог Геворг Мирзаян сомневается в том, что на съезде поднимут вопрос о присоединении к РФ. «Голосовать за вхождение в состав России, просить Путина их принять в данном случае достаточно рискованно, потому что у нас нет территориального выхода к Приднестровью. Мы не можем им ничем помочь, и это дает Киеву и Кишиневу юридические основания для проведения там военной операции. Поэтому не вижу смысла сейчас провоцировать, кроме случая, если у России есть какой-то очень хитрый план, многоходовка», — пояснил NEWS.ru Мирзаян.

Политолог Сергей Марков согласен с коллегой, он отметил, что цель съезда — не обсуждение интеграции ПМР и РФ, а привлечение внимания к милитаристским планам Молдавии. «Вопрос о присоединении Приднестровья не будет поднят на предстоящем съезде депутатов. Там будет поставлен вопрос о том, что в Молдавии готовят отряды, включающие румынских, украинских, молдавских военных, чтобы совершать диверсии в Приднестровье. Цель заседания — сделать известным всему миру, что регион собираются превратить в еще одну горячую точку», — сказал Марков.

Фото: Офис Президента Украины Председатель Евросовета Шарль Мишель (слева), президент Украины Владимир Зеленский (в центре) и молдавский лидер Майя Санду

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Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников убежден, что причина напряженности заключается в действиях президента Молдавии Майи Санду.

«Добаловалась Санду со своими проевропейскими устремлениями, думала, что под шумок украинский она всех в бараний рог скрутит — и Гагаузию, и Приднестровье. И добаловались до того, что люди возмутились — это естественно. Думаю, что все это баловство в конечном итоге заканчивается, к сожалению, кровью. Надеюсь, там обойдется без этого», — сказал в беседе с NEWS.ru Калашников.

При этом он отметил, что Москва вынуждена помогать соотечественникам в Приднестровье. «Там у нас 200 тысяч российских граждан. Так что будем думать. Да, сложно, у нас нет [общих] границ, но ведь людям не закроешь рот. Конечно, будем искать какое-то решение по их устремлениям», — сказал Калашников.

Он отметил сходство ситуации с той, что была с Крымом перед его возвращением в состав РФ в 2014 году: «Крымчане пришли к нам с такими же просьбами. Ходили по думским кабинетам: „Ну возьмите нас, потому уже невозможно так, Украина нас просто уничтожает“. Теперь дело дошло и до Молдовы».

Что происходит вокруг Приднестровья сейчас

Год назад в Молдавии вступил в силу «закон о сепаратизме», подписанный президентом Майей Санду. Он определяет восемь новых статей в УК, например, за «создание незаконной информационной структуры», «заговор против Республики Молдова», «несанкционированный сбор информации» и «сепаратизм». Санкции разнятся — от крупных штрафов до 20 лет тюрьмы. В частности, сроки грозят всем лидерам Приднестровья, что ставит под вопрос саму возможность переговоров с Молдавией. Кроме того, по этому же закону Приднестровье признается «антиконституционным субъектом».

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com Миротворцы в Приднестровье

С начала года отношения между двумя берегами Днестра резко обострились. Кишинев ввел дополнительные таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров через границу с Приднестровьем, что сильно ударило по экономике республики. Вадим Красносельский высказал опасения, что против него и его подчиненных может быть задействован «закон о сепаратизме». Кроме того, в Тирасполе отмечают признаки милитаризации Молдовы и возможности перехода Кишинева к силовому захвату региона. 24 февраля Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии.

«Ситуация в сфере безопасности тревожит. Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили целый ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало», заявил Красносельский.

Могут ли армии Молдавии или Украины напасть на Приднестровье

Мирзаян считает, что Запад не просто проигнорирует нападение на ПМР, но более того, ему поаплодирует. «Война в Приднестровье создает второй фронт для России. Москве, чтобы помочь Тирасполю, нужно будет предпринимать мощнейшие ракетные атаки, возможно, даже с применением тактического ядерного оружия. Либо бросать все на прорыв к Одессе и тем самым угробить огромное количество российских солдат. Это серьезный вызов», — сказал Мирзаян.

Сергей Марков подчеркнул, что Приднестровье занимается этим вопросом не самостоятельно, а во взаимодействии с Москвой. В ПМР находится российский миротворческий контингент, и есть вероятность, что он поддержит Тирасполь в случае конфликта, как это уже бывало в 1992 году, тем более что сформирован он из местных жителей.

«Россия пытается уменьшить вероятность начала конфликта. Москва предупреждает европейские страны о том, что война может прийти в их города. В случае эскалации конфликта РФ может нанести ракетные удары, не ограничившись дипломатической поддержкой», — предположил политолог.

Президент ПМР тоже высказал мнение, что открытый конфликт может выйти за пределы региона и стать проблемой мирового масштаба. «Конфликт в Приднестровье — это путь к мировой войне, что недопустимо абсолютно. Не надо пользоваться ситуацией, не надо издеваться над приднестровским народом», — предостерег Красносельский.

В самом Верховном совете ПМР считают: Санду пытается воспользоваться тем, что Украина недавно закрыла свой участок границы с Приднестровьем и теперь самопровозглашенная республика вынуждена общаться с внешним миром исключительно через территорию Молдавии. «Руководство Молдовы, получив своеобразную монополию на власть, теперь сознательно пытается задушить Приднестровье, чтобы потом продиктовать нам политический ультиматум — отказаться от государственности, отказаться от самостоятельности и полностью пойти под унитарный Кишинев с дальнейшим присоединением, скорее всего к Румынии, — заявил NEWS.ru депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов. — Разумеется нам не по пути. Мы используем все дипломатические, медийные, политические средства, чтобы этого не произошло».

По мнению депутата, на съезде 28 февраля необходимо проговорить меры, которые в дальнейшем заставят Кишинев отказаться от своих намерений. «У молдавских властей — целая система, и в дальнейшем надо ждать от них новых ударов. Мы должны минимизировать ущерб от таких ударов или вообще свести на нет», — пояснил Сафонов.

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