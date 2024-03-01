Уперся рогом: приведет ли конфликт Шольца и Макрона к отставке канцлера ФРГ

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Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку те в итоге могут долететь до Москвы. Он сказал это спустя пару дней после слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских военных на Украину. Возможен ли раскол между странами НАТО по этому поводу, почему Шольц пока боится поставлять ракеты Киеву и насколько правдоподобны опубликованные в прессе ФРГ планы войны с РФ? Об этом — в материале NEWS.ru.

Чего боится Шольц в украинском вопросе

Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку они могут поражать цели в Москве, заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, это вооружение требует контроля. Глава правительства отметил, что для применения ракет Taurus необходимо было бы следом отправить на Украину и немецких военных, однако это исключено.

По мнению западных экспертов, Шольц «абсолютно напуган тем, что любая из ракет Taurus может быть использована для атаки на политически чувствительную цель, будь то на Украине или в России. Шольц глубоко сомневается, что Украина послушает его приказов не наносить удары по этим целям», пишет по этому поводу британское издание The Telegraph.

«Даже теоретическая возможность поражать цели на расстоянии вплоть до Москвы с помощью немецкого оружия вызывает ступор в голове канцлера, угнетающий страх перед потенциалом эскалации конфликта и последствиями, которые это может иметь для Германии», — приводит издание слова научного сотрудника проекта ядерных исследований в Университете Осло Фабиана Хоффмана.

Фото: IMAGO/Oryk HAIST/Global Look Press Предвыборное мероприятие СДПГ

Сенатор генерал-полковник Виктор Бондарев предрекает, что поставки Taurus приведут к эскалации. «Что касается ракет большой дальности, то нанесение ими ударов по территории РФ, естественно, приведет к эскалации конфликта. Мы имеем моральное право ответить ударом на удар. Понятное дело, что это осознает и немецкий канцлер, поэтому и затягивает передачу ракет украинской стороне. Бандеровцам доверять такое вооружение нельзя: они неадекватны и могут им шмальнуть даже туда, куда им запретят их западные кураторы», — сказал NEWS.ru сенатор.

По его словам, Шольца в этом негласно поддерживают лидеры едва ли не всех стран ЕС.

«Снимать канцлера с его поста никто не будет, по крайней мере до парламентских выборов в 2025 году, где правящая коалиция, скорее всего, продует. Говорильня о ракетах большой дальности и прямом участии НАТО в конфликте продолжается, но это пока только пустые разговоры и блеф. И это к лучшему», — подытожил Бондарев.

Что влияет на решение Шольца не поставлять ракеты Taurus Киеву

Все зависит от личной твердости Шольца, убежден политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, в Германии не существует монолитной позиции об оказании военной помощи Киеву.

«США будут давить на Шольца, чтобы он организовал поставки Taurus. Но такое воздействие пока не оказывается. Его пытаются вынудить следовать в фарватере общей американской и франко-британской политики. Исход давления зависит в значительной степени от твердости конкретно Шольца, потому что в самой Германии мнения разные, — заявил NEWS.ru Лукьянов.

Многие в ФРГ полагают, что нужно отдать ракеты Киеву, однако Шольц считает это недопустимым, отметил политолог. По мнению эксперта, канцлер Германии неоднократно объяснял свою позицию в том числе риском того, что ракеты будут использованы против Москвы. С его точки зрения, недопустимо, что немецким оружием будут вновь, как в 1940-е, бить по российской территории.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru Москва в представлении ИИ

«Германия — это не Молдавия. Тут взять и сменить правительство, потому что США не нравится конкретный лидер, нельзя. Бундесвер выступать против Шольца по этому поводу не будет. Более того, там боятся поставок еще больше. Бундесвер прекрасно понимает, что значат эти поставки, он не хочет воевать в случае чего», — сказал Лукьянов.

Может ли воинственное поведение Макрона расколоть НАТО

26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла конференция по поддержке Киева, собравшая глав государств Евросоюза, а также представителей Великобритании и США. После конференции французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину. Макрон сказал, что консенсуса в этом вопросе достичь не удалось, «но с течением времени ничего исключать нельзя».

Слова Макрона были неоднозначно восприняты в Европе, в том числе его заявление раскритиковали как легкомысленное. Макрон ответил: все его заявления по поводу военных действий на Украине тщательно продуманы. Но позднее французский МИД все же выпустил свое толкование слов президента, пояснив, что речь пока идет лишь о горстке инструкторов, которые помогают украинцам обращаться со сложной боевой техникой. Отправки полноценных воинских подразделений для участия в боях не планируется.

Воинственность Парижа явным образом не сочетается с нарочитой осторожностью Берлина. Американское издание Politico предположило, что конфликт между лидерами Германии и Франции перерастает в открытую вражду. Так, представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт практически обесценил слова Макрона, заявив, что на встрече практически никто не согласился с идеей французского президента.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter (X) потребовал импичмента Макрона. По словам Филиппо, французский лидер может не только втянуть страну в военный конфликт, но и развязать третью мировую войну.

Фото: emmanuelmacron/Twitter.com/Global Look Press Эммануэль Макрон (справа)

Здравого смысла европейским политикам, возможно, добавили и тезисы президента России Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Путин отметил, что страны Запада говорят об угрозе нападения со стороны Москвы, при этом сами выбирают средства поражения РФ и рассматривают возможность отправки сил НАТО на Украину. По словам Путина, попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным ядерным конфликтом.

Другой сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что после заявления Путина уже сами французские власти скорректировали слова Макрона. «Судя по всему, в руководстве Франции раскол. Или как минимум Макрон решил несколько снизить эффект от своих наполеоновских поз, особенно в контексте вчерашнего заявления Путина, смысл которого явно дошел до Парижа. Во всяком случае сегодня глава МИД Франции, известный своей близостью к премьеру, заявляет, что „французы не будут умирать за Украину“. Фраза главы МИД Франции — знаковая», — написал Пушков.

Зачем Запад выдумывает планы войны с Россией

Слова Путина о том, что страны Запада всерьез готовятся к нападению России косвенно получили подтверждение в четверг. Германский таблоид Bild опубликовал составленный его экспертами план возможного военного столкновения России с НАТО, разбитый на четыре этапа. Если первый этап авторы издания представляют как кампанию пропаганды и дезинформации в СМИ, то четвертый этап — как прорыв российских войск на территорию Германии и масштабные боевые действия на суше, море, в воздухе и даже в космосе.

Виктор Бондарев пояснил, что частое появление подобных планов — это блеф НАТО в попытках «принудить нас либо включиться в гонку вооружений, либо пойти на уступки по Украине». «Коллективный Запад боится суверенитета России. Ведь наша страна не хочет встраиваться в либеральный и аморальный порядок во главе с США как мировым гегемоном», — сказал Бондарев.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru Берлин в представлении ИИ

Мог ли Бундесвер подставить своего канцлера

В пятницу главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ, посвященную атаке на Крымский мост именно с использованием этих ракет. Как сообщила Симоньян, разговор состоялся еще 19 февраля, в нем офицеры упоминали коллег из США и Британии как давно участвующих в конфликте на Украине.

Сам Шольц, когда объяснял, что нельзя передавать Taurus Киеву без сопровождения немецких военных, поскольку некому будет эти ракеты наводить на цель, дипломатично намекнул на то, что французские, английские и американские военные негласно уже присутствуют на Украине и помогают ВСУ использовать западное высокоточное оружие. Из-за этой фразы он тут же угодил в другой скандал. Шольца обвинили в разглашении секретной информации.

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