Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, согласно которому глобальные военные расходы в 2023 году достигли $2,443 трлн, что на 6,8% больше, чем в 2022 году. Это стало самым большим увеличением с 2009 года, причем военные бюджеты выросли во всех входящих в топ-10 по этому показателю странах. Согласно докладу, самые большие военные бюджеты у США и Китая — $916 млрд и $296 млрд соответственно. Следом идут Россия ($109 млрд, по мнению авторов доклада; Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало), Индия ($83,6 млрд) и Саудовская Аравия ($27,5 млрд).