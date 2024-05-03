Сырский резко сменил тактику. Удастся ли парализовать железные дороги РФ?

СМИ сообщили об ударах ВСУ по железнодорожной инфраструктуре России в ночь на 2 мая. В ходе отражения атак оказались повреждены электросети в Курской и Белгородской областях. Минобороны РФ эти атаки не комментировало. Ранее украинская армия уже пыталась бить по ж/д объектам. Эксперты обращают внимание на то, что в какой-то степени эти обстрелы копируют тактику ВС РФ. Насколько эффективны такие удары, какое участие в них принимают страны Запада и чем Россия может защитить свои железные дороги — читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе по железным дорогам России

В ночь на 2 мая Вооруженные силы Украины нанесли удары по российской железнодорожной инфраструктуре с помощью БПЛА. Сначала ВСУ атаковали тяговые электроподстанции около станций Поныри и Свобода в Курской области, а спустя четверть часа ударили по перегону Змиевка — Глазуновка в Орловской области. Там их целями стали не только тяговая подстанция, но и трансформаторные узлы электросети. Отмечается, что в результате на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение электропитания. Были задержаны в пути два состава, направлявшихся из Москвы в Белгород и Льгов, погибших и пострадавших нет.

Минобороны РФ официально не подтверждало удары по ж/д инфраструктуре. Ведомство заявило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 12 украинских БПЛА. Пять из них были уничтожены в небе над Брянской областью, еще три — в воздушном пространстве Краснодарского края. Два дрона ликвидированы в Ростовской области, по одному — в Курской и Белгородской областях.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что регион в очередной раз подвергся атаке вражеских беспилотников. При их обезвреживании, по его словам, пострадали электросети.

«Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений. На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение», — написал он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе вводился режим воздушной опасности. По его словам, над Обоянским районом силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа. Также глава региона заметил, что из-за атаки на подстанцию «Южная» несколько районов с общим населением 120 тысяч человек временно лишились электроснабжения.

Фото: МО Украины БПЛА

Как ВСУ атаковали ж/д инфраструктуру раньше

До этого ВСУ уже наносили удары по железнодорожной инфраструктуре России. 5 марта они атаковали станцию Глушково в Курской области, недалеко от границы с Украиной. По словам губернатора Старовойта, было зафиксировано девять прилетов. На станции произошел пожар, который быстро потушили. Были повреждены линии электропередачи, но никто не погиб и не пострадал.

Кроме того, в августе 2023 года Старовойт сообщил о налете дронов ВСУ на ж/д вокзал в Курске. Чиновник тогда рассказал, что БПЛА врезался в крышу главного здания, спровоцировав непродолжительный пожар. В результате удара дрона пять человек получили легкие ранения, трое из них обратились в больницу. В здании вокзала в момент атаки находилось около 50 человек, их пришлось эвакуировать.

Подобные удары, признал в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Вадим Козюлин, могут спровоцировать задержки в движении железнодорожного транспорта. Однако ремонт поврежденных участков, отметил он, будет проведен быстро, так как функционирование дорог в России практически на 100% зависит от отечественных компонентов.

«Масштабно сорвать наше железнодорожное сообщение ВСУ своими дронами не могут. Все-таки это инфраструктура, которую можно защитить от БПЛА обычными сетками и решетками», — заявил Козюлин.

Военный эксперт Александр Перенджиев придерживается схожего мнения. Он напоминает, что в составе ВС РФ есть железнодорожные войска, которые могут оперативно провести ремонтные работы. Помимо них, указывает эксперт, существуют и ремонтно-восстановительные бригады в структуре РЖД.

«И у военных, и у гражданских ремонтников есть все необходимые специалисты, оборудование и материалы. Есть ремонтные возможности и у МЧС. Так что тут мы способны отражать или быстро устранять любые угрозы и последствия ударов по железным дорогам», — сказал он.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Что известно об атаках на ж/д инфраструктуру Украины

Российская армия, по данным прессы, также наносит удары по украинской инфраструктуре. Так, 25 апреля портал MK.RU сообщил об атаке на ж/д станцию Балаклея в Харьковской области. По информации СМИ, были уничтожены военнослужащие 67-й бригады ВСУ, в состав которой входят участники «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Тогда же, писало издание, был нанесен удар по железнодорожной станции Удачное в ДНР. ВСУ, предположительно, использовали ее для ротации войск и подвоза боеприпасов.

12 сентября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» рассказал об атаке на порт Измаил в Одесской области. Утверждалось, что в результате удара дронами было повреждено несколько товарных составов, пострадала инфраструктура порта. Минобороны РФ не подтверждало эти данные.

Фото: МО РФ Военнослужащий МО РФ

Киев копирует тактику ВС РФ?

Нынешние атаки ВСУ, по мнению Перенджиева, — это попытка отомстить России. Однако удары ВС РФ по железной дороге, подчеркивает он, срывают поставки иностранной военной помощи Киеву, в то время как украинские войска бьют по гражданской инфраструктуре. При этом их удары, полагает собеседник NEWS.ru, носят больше медийный эффект и нужны для того, чтобы отчитаться перед западной аудиторией.

«Результативность очень разная: на Украине большинство железных дорог и поездного состава работает на электрической тяге. Поэтому российские удары по электроподстанциям реально срывают их работу. А у нас сильно развита тепловозная тяга, мы можем поезда возить, грубо говоря, на дровах. Поэтому единичные удары по тяговым подстанциям для России серьезной помехой быть никак не могут», — сказал Перенджиев.

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий напомнил, что некоторые старшие офицеры, включая главкома ВСУ Александра Сырского, оканчивали военные училища в России. Поэтому в каком-то смысле, считает парламентарий, Киев копирует тактику ВС РФ. «У украинцев идет повторение, для того чтобы головы не ломать, не включать мозги, а просто копировать действия нашего командования», — заявил он.

Несмотря на то что ВСУ начали активно атаковать ж/д инфраструктуру России, они не откажутся от ударов по другим гражданским объектам, считает Вадим Козюлин. По его мнению, угроза использования дронов украинской армией будет увеличиваться, потому что растет как количество беспилотников на ее вооружении, так и дальность их полета. Кроме того, к атакам, считает аналитик, подключаются западные помощники Киева: они тестируют на Украине свои разработки и изделия, превращая страну в полигон.

«Я не думаю, что удары по железным дорогам означают смену тактики ВСУ и отход от террористических атак на гражданские объекты. Скорее всего, все это будет идти в дополнение одно к другому. Могу даже предположить, что планированием и проведением атак на железные дороги и террористических ударов занимаются две разные службы», — заявил Козюлин.

Фото: t.me/osirskiy* Александр Сырский

Как защитить железную дорогу от ударов ВСУ

У РФ, по мнению Вадима Козюлина, нет средств ПВО в таком количестве, чтобы защищать ими всю железнодорожную сеть. Однако на то, чтобы укрепить оборону критически важных объектов, полагает эксперт, таких комплексов хватит. Все остальное, говорит он, следует оборонять подручными средствами типа сетей и решеток, противодронными ружьями или станциями РЭБ. Кроме того, по его словам, стоит бить по объектам, которые производят вооружения для ВСУ.

«Россия может наносить удары по производствам дронов. Надо вести разведку, кто и где производит БПЛА, дать задачу существующему на Украине пророссийскому подполью отслеживать такие производства. Затем по выявленным разведданным наносить удары и уничтожать места изготовления беспилотников», — заявил Козюлин.

Эксперт добавил, что украинские производители дронов переносят свои производства каждые три месяца именно по соображениям безопасности. Отследить их сложно, но возможно, считает Козюлин.

Александр Перенджиев допускает, что компоненты антидроновой защиты будут внедряться в систему обороны железных дорог. Речь, отметил он, идет о специальных постах на критически важных объектах типа железнодорожных стрелок и переездов, тяговых и трансформаторных подстанциях, а также на самих поездах и эшелонах. Эксперт добавил, что такие пункты должны быть оснащены ружьями и аппаратурой, способной обнаруживать беспилотники и «глушить» их.

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