Макрон не смог объяснить действия Путина на Украине Макрон заявил, что не может объяснить действия Путина на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может объяснить действия российского лидера Владимира Путина на Украине, передает CNN. Решение о начале спецоперации глава республики назвал «первой гигантской» ошибкой.

У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции, — сказал Макрон.

Французский лидер также предупредил о глобальном кризисе западных «либеральных демократий».

Ранее Макрон заявил, что решение Путина объявить частичную мобилизацию ведет к дальнейшей изоляции РФ в мировом пространстве. В кулуарах 77-й сессии Генассамблеи ООН он указал, что сожалеет о сделанном выборе российского коллеги.

Также он подчеркнул, что Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Президент добавил, что не будет озвучивать никаких высказываний, которые могут привести к эскалации конфликта. По его мнению, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной, включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале».