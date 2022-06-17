Макрон: на Западе договорились не поставлять Украине танки и самолеты Макрон заявил о договоренности на Западе не поставлять Киеву танки и самолеты

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине некоторые виды вооружений. В частности, речь идёт о танках и штурмовых самолетах, отметил он в Киеве при общении с украинскими журналистами, сообщает РИА Новости.

Это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией, — подчеркнул французский президент.

Макрон добавил, что украинские власти знают о такой договоренности партнеров.

Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил: в некоторых регионах Украины количество артиллерийских орудий России превосходит украинское в 20 раз. Он отметил, что западные страны начинают поставлять на Украину артиллерийское оружие большой дальности и системы реактивного залпового огня.