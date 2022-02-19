Макрон из-за кризиса на Украине отложил выдвижение на пост президента

На фоне ситуации на Украине действующий глава Франции Эммануэль Макрон отложил выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах до последней недели февраля. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на осведомлённые источники. Такой срок является крайним для выдвижения.

По информации источников радиостанции, предполагалось, что Макрон официально объявит о выдвижении своей кандидатуры перед началом Международной сельскохозяйственной выставки, которая открывается 26 февраля. Однако ухудшение ситуации вокруг Украины изменило его планы.

Эммануэль Макрон не объявит себя кандидатом в президенты до 28 февраля, — рассказали собеседники радиостанции.

Как отмечает Franceinfo, это последняя возможная неделя для выдвижения, поскольку до 4 марта кандидаты в президенты Франции должны представить в Конституционном совете республики до 500 подписей выборных лиц в свою поддержку.

Ранее Макрон провёл телефонные переговоры со своими коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным BFMTV, разговор с российским президентом продлился 105 минут, в то время как беседа с украинским партнёром завершилась за полчаса.

Последний телефонный разговор Макрона и Путина состоялся 12 февраля и носил срочный характер. Он был инициирован французской стороной, поскольку в Париже рассчитывают способствовать урегулированию кризиса вокруг Украины, путь к которому лежит «через дипломатию, диалог и сдерживание». Тогда главы государств тоже провели у аппаратов более полутора часов.

Очно же лидеры встречались 7 февраля в Кремле.