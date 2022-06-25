Транспортная блокада Литвой Калининградской области практически является объявлением войны, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Изоляция Литвой Калининградской области это сродни объявлению какой-то войны уже, — сказал белорусский лидер.
О прекращении транзита некоторых товаров в Калининградскую область через Литву ранее сообщил глава региона Антон Алиханов. Об этом его уведомили Литовские железные дороги.
МИД России 20 июня вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест в связи с попыткой блокады Калининградской области. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ.
В Кремле решение Вильнюса назвали «беспрецедентным нарушением всего и вся» и заверили, что будет проведён глубокий анализ ситуации.