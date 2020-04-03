Лукашенко: разрешение конфликта на Украине зависит от действий Киева

https://static.news.ru/photo/fb046c94-75de-11ea-829f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно разрешить во многом благодаря действиям Киева.

Прежде всего, нужно определиться украинцам, потому что война на их территории, — заявил Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».

Он подчеркнул, что Киев может «сколько угодно» обвинять Россию в этом конфликте, но если Москва делает шаги в этом направлении, то надо двигаться в сторону решения этого вопроса.

Лукашенко отметил, что Киев должен воспользоваться этим шансом, пока Россия ведёт на эту тему диалог.

Всё руководство Украины, элита должны сплотиться, осознав, что Украина— эта граница и войны не должно быть, и сделать всё, чтобы не было войны, — заявил глава Белоруссии.

По его словам, в урегулировании конфликта много «усложняющих моментов». К ним от отнёс США, которые «обосновались» на Украине.

И без их позиции и согласия трудно уже будет что-то сделать, в том числе и украинцам, — подчеркнул Лукашенко.

NEWS.ru писал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев намерен вести диалог с жителями Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых республик. По его словам, Киев никогда не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР, но готов общаться с украинскими гражданами.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от Украины после смены власти в стране в результате Евромайдана. Украинские власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.