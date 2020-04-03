Лукашенко: разрешение конфликта на Украине зависит от действий Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно разрешить во многом благодаря действиям Киева.
Прежде всего, нужно определиться украинцам, потому что война на их территории, — заявил Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
Он подчеркнул, что Киев может «сколько угодно» обвинять Россию в этом конфликте, но если Москва делает шаги в этом направлении, то надо двигаться в сторону решения этого вопроса.
Лукашенко отметил, что Киев должен воспользоваться этим шансом, пока Россия ведёт на эту тему диалог.
Всё руководство Украины, элита должны сплотиться, осознав, что Украина— эта граница и войны не должно быть, и сделать всё, чтобы не было войны, — заявил глава Белоруссии.
По его словам, в урегулировании конфликта много «усложняющих моментов». К ним от отнёс США, которые «обосновались» на Украине.
И без их позиции и согласия трудно уже будет что-то сделать, в том числе и украинцам, — подчеркнул Лукашенко.
NEWS.ru писал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев намерен вести диалог с жителями Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых республик. По его словам, Киев никогда не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР, но готов общаться с украинскими гражданами.
Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от Украины после смены власти в стране в результате Евромайдана. Украинские власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.